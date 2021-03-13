Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал захватывающую историю о путешествии в Пакистан

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Дмитрий Комаров рассказал как живут пакистанцы, добывающие золото древним методом.

Дмитрий, со своей передачей "Мир на изнанку" отправился в Пакистан, где погрузился в магическую и незабываемую историю. Ведущий написал, что с детства любил истории о золотой лихорадке, и вот теперь воочию увидел людей, живущих на берегу реки, и ежедневно ищущих золото.

По словам Комарова, "загадочный мир золотоискателей, работающих первобытными методами, существует реально". Он подчеркнул, что некоторые страны развились до такой степени, что в космос с Земли "запустят маршрутки", а в Пакистане есть люди, которые живут без электричества в шалашах на берегу реки, каждый день всю свою жизнь ищут золото, и даже носят его в кошельках вместо денег.

Дмитрий разместил несколько фото на берегу "магической" реки Хунза. А также показал принца. с которым готовил мясо в каменном чане, которому 200 лет.

"Живы и прямые потомки королей, которые собирали дань. Теперь они стали обычными людьми, но на кухне используют посуду круче, чем в музеях. Я с принцем сам готовил мясо в каменной кастрюле, которой 200 лет, и в которой готовили королям", - написал Комаров.

Также Комаров похвалился, что ему презентовали каменную кастрюлю которой 150-200 лет.

"Магическая экспедиция. Я будто стал участником одного из тех приключенческих фильмов, которые смотрел в детстве. Но это было не кино. И это не сон.", - подытожил ведущий.

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