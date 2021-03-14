Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала чуттєвий образ у червоному вбранні

Після того, як стало відомо про гучне розставання Родрігеса і Лопес, в мережі почали ділитися підбадьорюючими кадрами із зіркою і розповідати про підтримку. На фан-акаунті Лопес також було опубліковано одне з новітніх її фото.

Фатальна фотосесія в червоній сукні з сумною співачкою підійшла в тему обговорення користувачів Instagram. На знімку знаменитість позувала лежачи на підлозі на самій сукні і задерши при цьому ноги, притискаючи їх вгору до себе.

Причому частина наряду виявилася навмисно відкинута, щоб можна було побачити форми Дженніфер, яка позувала без білизни, виставляючи напоказ найцікавіше:

"я тебе люблю. ми тебе любимо! @jlo; він так нижче тебе😢 😍; тобі потрібен мексиканець, знову в пошуку чоловіка; прекрасна самотня дама; прекрасний Бог благословить тебе і твою сім'ю; ніякий чоловік не потрібен🔥 😍; шкодую, що чув про твій розкол з родом; Так що Залишайся сильною леді; шокований, почувши сумні новини Дженніфер про тебе і А роді. Він пошкодує! Думаю о тебе. Люблю тебе завжди. Будь сильною, Дженніфер ❤❤", - написали фанати.

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що Джей Ло і Алекс Родрігес розлучилися після чотирьох років відносин, про що повідомили Іноземні інсайдери, розповідаючи деталі скандальної події. Як відомо, епатажна пара планувала нарешті провести весілля ще в минулому році, але епідемія вірусу завадила зіркам зробити це публічно і пишно, як планувалося. Тому церемонію знову відклали.

Кілька годин тому в мережі з'явилася інформація від анонімних знайомих пари, що вони після двох років спільного життя і декількох років відносин, все ж відмовилися від заручин.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

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