Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала чувственный образ в красном наряде
После того, как стало известно о громком расставании Родригеса и Лопес, в сети начали делиться ободряющими кадрами со звездой и рассказывать о поддержке. На фан-аккаунте Лопес также было опубликовано одно из новейших ее фото.
Роковая фотосессия в красном платье с грустной певицей подошла в тему обсуждения пользователей Инстаграм. На снимке знаменитость позировала лежа на полу на самом платье и задрав при этом ноги, прижимая их вверх к себе.
Причем часть наряда оказалась намеренно откинута, чтобы можно было увидеть формы Дженнифер, которая позировала без белья, выставляя напоказ самое интересное:
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Счастливая Кароль заставила зрителей пищать от восторга, раскрыв свой секрет: "У меня будет..."
7-летнюю девочку нашли на дне колодца в Одесской области: что известно на данный момент
Тело 7-летней Маши нашли в сарае на Херсонщине, всплыли детали пропажи девочки: что случилось в роковой день
Полиция поднялась по тревоге на Киевщине: бесследно исчезли две девочки, фото и приметы
«я тебя люблю. мы тебя любим! @jlo; Он так ниже тебя 😢😍; Тебе нужен мексиканец, снова в поиске мужа; прекрасная одинокая дама; Прекрасный бог благословит тебя и твою семью; никакой муж не нужен🔥😍; Сожалею, что слышал о твоем расколе с Родом; Так что оставайся сильной леди; Шокирован, услышав печальные новости Дженнифер о тебе и А Роде. Он пожалеет! Думаю о тебе. Люблю тебя всегда. Будь сильной, Дженнифер ❤❤», - написали фанаты.
Отметим, сегодня стало известно, что Джей Ло и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений, о чем сообщили иностранные инсайдеры, рассказывая детали скандального события. Как известно, эпатажная пара планировала наконец-то провести свадьбу еще в прошлом году, но эпидемия вируса помешала звездам сделать это публично и пышно, как планировалось. Поэтому церемонию снова отложили.
Несколько часов назад в сети появилась информация от анонимных знакомых пары, что они после двух лет совместной жизни и нескольких лет отношений, все же отказались от помолвки.
Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".
Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".