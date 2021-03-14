Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала чувственный образ в красном наряде

После того, как стало известно о громком расставании Родригеса и Лопес, в сети начали делиться ободряющими кадрами со звездой и рассказывать о поддержке. На фан-аккаунте Лопес также было опубликовано одно из новейших ее фото.

Роковая фотосессия в красном платье с грустной певицей подошла в тему обсуждения пользователей Инстаграм. На снимке знаменитость позировала лежа на полу на самом платье и задрав при этом ноги, прижимая их вверх к себе.

Причем часть наряда оказалась намеренно откинута, чтобы можно было увидеть формы Дженнифер, которая позировала без белья, выставляя напоказ самое интересное:

«я тебя люблю. мы тебя любим! @jlo; Он так ниже тебя 😢😍; Тебе нужен мексиканец, снова в поиске мужа; прекрасная одинокая дама; Прекрасный бог благословит тебя и твою семью; никакой муж не нужен🔥😍; Сожалею, что слышал о твоем расколе с Родом; Так что оставайся сильной леди; Шокирован, услышав печальные новости Дженнифер о тебе и А Роде. Он пожалеет! Думаю о тебе. Люблю тебя всегда. Будь сильной, Дженнифер ❤❤», - написали фанаты.

Отметим, сегодня стало известно, что Джей Ло и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений, о чем сообщили иностранные инсайдеры, рассказывая детали скандального события. Как известно, эпатажная пара планировала наконец-то провести свадьбу еще в прошлом году, но эпидемия вируса помешала звездам сделать это публично и пышно, как планировалось. Поэтому церемонию снова отложили.

Несколько часов назад в сети появилась информация от анонимных знакомых пары, что они после двух лет совместной жизни и нескольких лет отношений, все же отказались от помолвки.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".