Відома українська артистка та учасниця "Дизель шоу" Вікторія Булітко відверто розповіла про свої сни, у яких бачить Зеленського
Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт артистки у соцмережі.
Так, Булітко запостила фото, на якому вона позує разом із колегою по "Дизель шоу" Євгеном Сморигіним. При цьому вона зазначила, що Євген "нарешті прийшов", однак у снах вона бачить саме Зеленського.
"Нарешті ти прийшов! А то тільки снишся без кінця. P.S: снитися мені реально Зеленський, а прийшов, звичайно, @smorigin_evgeni. До чого б ці сни, поняття не маю, а сонник мовчить. Швидше за все, до високих рейтингів #дизельнайт", - написала вона.
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У коментарях артистів засипали компліментами, а Вікторію навіть порівняли із Мерлін Монро.
"Боже, які ви гарні", "Вау", "Схожий на одного західного актора", "Прям Мерлін Монро", "Так ось який ти, Твін Пікс по-українськи", "Вікуся, ти велика розумниця! Якщо тобі сняться сни, значить ти не висипаєшся. Більше гуляй перед сном на свіжому повітрі", "Дуже гарна", "Віка, ти супер", "Яка красива дівчина", "Обожнюю тебе, найулюбленіша артистка", - пишуть у коментарях.
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