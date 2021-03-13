Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в яскравому образі
На фото Ірина здалася в жовтому приталеному платті, яке ідеально підкреслило форми дівчини. Сопонару повернулася боком, демонструючи "горішок", який апетитно випирав з наряду. Образ зірка доповнила стильним годинником на руці, а волосся зібрала в хвіст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Сьогодні прем'єра нового сезону жіночого кварталу на 1+1!!! Не пропустіть!",- написала зірка під фото.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
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"Фігура вогонь", "красуня", "Ну прямо сонечко", " Ірочка, ви чудові!!!", "Ух, красуня", " Ух, гаряча красуня, просто вогонь!", "Дуже гарна сукня", " Ірина! Як вас не любити)", " Ж / К-це завжди свято!!! Браво, дівчата!!!".
Ми писали, що відома актриса Лера Товстолес, зірка "жіночого кварталу", блиснула стрункими ніжками в міні.
На фото Товстолес була в компанії колег і сама. На першому знімку зірка позувала в білосніжній міні-сукні з короткими рукавами. На ній були півчобітки на підборах, а також білі колготки.
Блондинка задерла ніжку, ніби намагаючись осідлати свою колегу, Тетяну Песик. Обидві посміхалися.
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