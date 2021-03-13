Вагітна дружина екс-холостяка Добриніна здивувала фанатів різкими змінами в зовнішності
Як передає Politeka.net Даша Квіткова показала своє перевтілення з сірої мишки в яскраву красуню. Вона запостила відео під трек Nicki Minaj Barbie Tingz. Даша з'явилася без косметики перед камерою і запитала: "Хто ти?"
Потім відео було знято вже з яскравим мейком, що приховує недоліки кольору обличчя і підкреслює достоїнства - великі губи та красиві очі дівчини.
Шанувальники захоплено прийняли жартівливе відео, прокоментувавши пост Даші:
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"Wowwww😍😍😍", "Ваууууу🔥", "Дуже красива", "😍Гарний макіяж😍", "Яка ти 😍😍😍😍😍", "Ну прям дуже 🔥🔥🔥", "І губи зовсім не наколоті ......", "Яка помадка? Дуже красиві))", "Круто намакіяжілась ... 🔥🔥🔥 Готова в бій. Сміливіше забирай стріли в амура і впали ... Хоча ти вже давно потрапила", "Красуня😍 😍", "Ви шикарно виглядаєте😍 😍 😍", "Як Вам личить вагітність😍😍😍 така шикарна❤️", - зізналися шанувальники.
Микита Добринін теж не пройшов повз пост коханої і двічі відзначив відео спершу вогником, а після сердечком:
Нещодавно дівчина зізналася, що це нормально вести статеве життя і різноманітності у них вистачає, також дівчина порадила про всі такі питання консультуватися з самим лікарем.
Нагадаємо, що вагітна дружина "Холостяка" Микити Добриніна в білизні збентежила новою фігурою: "Пишіть ви, а соромно мені".
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