Відомий український ведучий і актор Юрій Горбунов показав, як проводить вечір суботи зі своєю дружиною Катериною Осадчою

Як повідомляє Politeka.net, шоумен поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. Судячи зі знімка, зіркова пара вирішила провести вечір суботи за переглядом фільму "Скажене весілля 3", в якому Горбунов виступив в ролі продюсера і актора.

Поки ведучий робить селфі його дружина зручно розташувалася на диванчику в кінозалі. Для походу в кіно вона одягла синє плаття з великим поясом і леопардовим принтом. Ведуча виглядає щасливою, і радісно посміхається.

"Субота, чому б не сходити в кіно? Чекаємо сеансу", - підписав знімок Горбунов.

Варто відзначити, що в коментарях звернули увагу на фігуру його дружини. Деяким здалося, що руками вона прикриває кругленький животик. Чутки про вагітність Осадчої ходять вже давно, проте поки ведучі нічого не говорять з цього приводу.

"Катя що вагітна?", "Катюша на цьому фото на Уляну Супрун схожа", "вчора теж дивилися в кінотеатрі, суппппер фільм - 2 години сміху", "яке у Каті гарне плаття", "Катя красуня", "Карантин, сиди вдома", - пишуть люди під постом ведучого.

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