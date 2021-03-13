Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, переможець "Євробачення", більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, поділився новими епатажними фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кончіти у соцмережі.

Так, в акаунті артиста з'явилось три нових фото, на яких він позує на дивані з келихом шампанського та в компанії чоловіка. При цьому образ Кончіти як завжди вкрай епатажний - не обійшлось без макіяжу та колготок у крупну сіточку.

На нових фото чоловіки сплітаються ногами та відпивають зі своїх келихів шампанське. При цьому приятель Кончіти - Мартін Зерза - має куди більш "звичний" для простих людей вигляд. На ньому можна побачити джинси, футболку і кросівки. Кончіта тим часом позує у колготках, з яскравим мейком та у сережках-кільцях.

У коментарях шанувальники засипали компліментами як Томаса, так і його приятеля. А найбільшу увагу, звісно, акцентували на колготках епатажного артиста.

"Люблю твої ноги", "Неймовірний кадр", "Красиві обидва", "Надсилаю вам трохи шампанського", "Вау, ви неймовірні", - пишуть у коментарях.

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