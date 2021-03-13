Співачка Настя Каменських показала миле фото в хитромудрому вбранні, обвішаному "залізом"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка кілька років тому вийшла заміж за Олексія Потапенка, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в соцмережі Instagram. Так, цього разу красуня виклала у своєму мікроблозі чарівні фото, на якому з'явилася у вельми незвичайному образі, а в підписі до нього розповіла про свою участь у грандіозному шоу "Маска".

Як видно на новому знімку Настя відображена на тлі темної важкої тканини в кімнаті з тьмяним світлом. Перед камерою вона з'явилася в довгій прозорій сукні відтінку хакі, під якою просвічується темна білизна, а зверху накинула атласний фіолетовий піджак оверсайз. Всі ці наряди декоровані великими за розміром шпильками, які шикуються в цікавий візерунок. Волосся красуні заплетене в кокетливі кіски, а на її обличчі яскравий вечірній макіяж з акцентом на очі, вона з викликом дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Каменських написала: "Кожен раз дивуюся і захоплююся тим, як на шоу @maskaukrainetv герої можуть так круто перевтілюватися! Ну і звичайно, тим, як хитро вони відповідають на наші питання - так, що цим ще більше нас заплутують. Але ми з суддями хитріше! І сьогодні плануємо розкрити наших найзагадковіших героїв. Одного або декількох". Шанувальники тут же почали обговорювати новий образ Насті і шоу "Маска", про який вона розповідає. "Обов'язково будемо дивитися", "Анастасія, я чесно за вас стурбований, як любитель ваших пісень, що у вас немає дітей", "Жесть", "Яка ідея з шпильками", - пишуть в коментарях до фото.

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