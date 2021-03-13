Певица Настя Каменских показала милое фото в замысловатом наряде, обвешенном "железом"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая несколько лет назад вышла замуж за Алексея Потапенко, часто радует поклонников яркими фото и видео в соцсети Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в своем микроблоге очаровательные фото, на котором появилась в весьма необыкновенном образе, а в подписи к нему рассказала о своем участии в грандиозном шоу "Маска".

Как видно на новом снимке Настя запечатлена на фоне темной тяжелой ткани в комнате с тусклым светом. Перед камерой она появилась в длинном прозрачном платье оттенка хаки, под которым просвечивается темное белье, а сверху накинула атласный фиолетовый пиджак оверсайз. Все эти наряды декорированы большими по размеру булавками, которые выстраиваются в интересный узор. Волосы красотки заплетены в кокетливые косички, а на ее лице яркий вечерний макияж с акцентом на глаза, она с вызовом смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Каменских написала: "Каждый раз поражаюсь и восхищаюсь тем, как на шоу @maskaukrainetv герои могут так круто перевоплощаться! Ну и конечно, тем, как хитро они отвечают на наши вопросы – так, что этим еще больше нас запутывают. Но мы с судьями хитрее! И сегодня планируем раскрыть наших самых загадочных героев. Одного или нескольких". Поклонники тут же принялись обсуждать новый образ Насти и шоу "Маска", о котором она рассказывает. "Обязательно будем смотреть", "Анастасия, я честно за вас обеспокоен, как любитель ваших песен, что у вас нету детей", "Жесть", "Какая идея с булавками", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".