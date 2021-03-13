Відома українська співачка Світлана Лобода, яка вже довгий час живе в Росії, знову змусила обговорювати свою відверту сукню на шоу "Голос. Діти"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лободи у соцмережі.

Так, в акаунті артистки з'явилось відео з програми "Вечірній Ургант", де телеведучий поцікавився у неї, чому до нього вона прийшла у досить закритій сукні, тоді як для зйомок з дітьми обрала вбрання з відкритим декольте. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

У відповідь на це Лобода зазначила, що насправді вона мала бути одягненою в іншу сукню, але її їй привезли із Франції за день до зйомок, і вона виявилась замалою.

"Загляніть у моє декольте", - так підписала відео співачка.

Ургант показав стоп-кадр, на якому можна роздивитись відверту сукню Лободи на шоу "Голос. Діти".

Сама ж Лобода запевнила, що вона - "дюймовочка", тому там особливо "нема на що дивитись". Також вона розповіла, що в неї на шиї висить кулон у вигляді пір'я - талісман для дочки. Артистка переконана, що саме на це пір'я була прикута увага глядачів, а не на її декольте.

"Лобода найкраща", "Мені здається, тільки мертвий не обговорив ваш костюм на "Голосі", "Але нам все подобається, і ваше акуратне декольте, і костюм", - пишуть у коментарях.

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