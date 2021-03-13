Известная украинская певица Светлана Лобода, которая уже долгое время живет в России, снова заставила обсуждать свое откровенное платье на шоу " Голос. Дети"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Лободы в соцсети.

Так, в аккаунте артистки появилось видео из программы "Вечерний Ургант", где телеведущий поинтересовался у нее, почему к нему она пришла в довольно закрытом платье, тогда как для съемок с детьми выбрала наряд с открытым декольте. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

В ответ на это Лобода отметила, что на самом деле она должна была быть одетой в другое платье, но его ей привезли из Франции за день до съемок, и оно оказалась слишком маленьким.

"Загляните в мое декольте", - так подписала видео певица.

Ургант показал стоп-кадр, на котором можно рассмотреть откровенное платье Лободы на шоу "Голос. Дети".

Сама же Лобода заверила, что она - "дюймовочка", поэтому там особо не на что смотреть". Также она рассказала, что у нее на шее висит кулон в виде перышка - талисман для дочери. Артистка убеждена, что именно к этому перу было приковано внимание зрителей, а не к ее декольте.

"Лобода самая лучшая", "Мне кажется, только мертвый не обсудил ваш костюм на "Голосе", "Но нам все нравится, и ваше аккуратное декольте, и костюм", - пишут в комментариях.

Напомним, Лободе в РФ неожиданно велели мирить украинцев с россиянами: "это же не София Ротару, которая...".

Как сообщала Politeka, дерзкая Лобода в образе "плохой девочки" показала себя в ванной: "Дрожь по телу от твоего...".

Также Politeka писала, что обольстительная Лобода не успела прикрыть декольте, черное кружево спустилось слишком низко: "завораживает".