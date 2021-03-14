Відомий ресторатор і телеведучий проекту "Майстер Шеф"Ектор Хіменес-Браво показав, як він готував смачний десерт разом із зірковою телеведучою Катею Осадчою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ектора у соцмережі.

Так, в акаунті кулінара з'явились фото і відео, як він разом з Осадчою готував десерт до Масляної. Щоб подивитись відео приготування, доскрольте новину до кінця.

"Застрибуємо в останній вагон з @kosadcha. Та готуємо млинцевий торт "Червоний оксамит". Масляна - це ще одне дивовижне свято, що пов‘язано у мене лише з Україною. За стількі років які я вже тільки млинці не готував. Тому зараз вирішив поєднати їх з улюбленем десертом в одній страві. Вийшло просто неперевершено", - поділився Ектор.

Також він поділився і результатом своєї роботи.

Слід зазначити, що Ектор готував свою фірмову страву в гарній українській вишиванці, що також оцінили фоловери.

"Ектор - вау! Такий гарний! Білий колір - несумнівно ваш! Начинки різні, під настрій і натхнення", "З якою начинкою ваш торт?", "Який харизматичний", - пишуть у коментарях.

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