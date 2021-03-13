Українська співачка і дружина продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова поділилася своїми філософськими роздумами на тему того, як складно бути собою в сучасному світі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Горбачової у соцмережі.

Так, в акаунті дружини продюсера з'явилось яскраве фото, на якому вона босоніж позує на тротуарі під час дощу. При цьому вона простягнула руки до неба, наче насолоджуючись крапельками, які падають на неї.

На Ользі можна побачити цікаве вбрання - довгу блискучу спідницю і мініатюрний топ.

Таке оригінальне фото вона доповнила своїми роздумами про те, як люди намагаються бути не тими, ким вони є насправді.

"Бути собою в Digital світі - велика розкіш і сміливість. Чи багатьом з тих, за ким ви спостерігаєте, вона доступна? Думаю, мінімальної кількості людей... Наскільки вона доступна, наприклад, мені? Чи завжди у мене виходить бути собою, бути природною, і при цьому бути задоволеною собою? І взагалі, чому бути собою - розкіш?" - запитала вона.

Також Горбачова зізналась, що часом намагається бути більш витонченою версією себе.

"Чи виходить у мене? Тільки іноді... Можна вигнати дівчину з Кривого Рогу, але Кривий Ріг з дівчини - ні", - іронізувала вона.

У коментарях жінку підтримали та зізнались, що часом відчувають аналогічні "труднощі".

"Олю, серйозно? Кривий Ріг - це назавжди?", "Все виходить", "Навіть краща, ніж в телевізорі", "В мене так з Троєщиною", - пишуть у коментарях.

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