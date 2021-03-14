Дочка популярної української співачки Олі Полякової після виписки з лікарні показала атмосферні фото з більярду
Всього пару днів тому 16-річна Маша Полякова налякала всіх, поділившись в соцмережах кадрами, на яких її відвозять на швидкій в лікарню. Через день дівчину відпустили додому, а тепер вона вже повернулася до звичного життя. Як повідомляє Politeka.net, Полякова-молодша поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Юна красуня вирішила влаштувати собі фотосесію в більярді, і поділилася відповідними знімками. На фото дівчина позує в чорній блузці і піджаку. Вона млосно лежить на більярдному столі, а на інших фото стоїть з києм в руках. Маша залишила волосся розпущеним, а Свій образ доповнила макіяжем з великими стрілками.
Передплатники Школярки тут же відреагували на її пост.
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"Красива дуже", "Вау", "офігенна", "така вже лялечка", "красуня", - пишуть люди.
Нагадаємо, що 10 березня 16-річній Маші Поляковій різко стало погано, через що дівчину забрали в лікарню з підозрою на апендицит. Однак, судячи з того, що дівчину через день відпустили додому, ця підозра не підтвердилася.
Увечері наступного дня школярка перервала мовчання, повідомивши, що вже їде додому.
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