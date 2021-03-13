Українська співачка відверто висловилася про свій скандальний образ на шоу "Маска" а також розповіла про те, які ролі грають її колеги
З самого початку виходу шоу "Маска" багато українців критикували поведінку Полякової, яка стала одним із зіркових детективів програми. Людям не подобалося, що співачка поводиться занадто голосно і емоційно, а також дозволяє собі різкі висловлювання на адресу інших знаменитостей.
Артистка прокоментувала ці претензії в інтерв'ю "Слава+", уривок з якого вона опублікувала у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Полякова зізналася, що читає коментарі людей в соцмережах і знає, як вони ставляться до її образу.
"Люди, звичайно, пишуть: "Що Ви там балаган влаштували?". Хлопці, це шоу! Наше завдання - розважати. Ось хтось пише: "Приберіть Полякову з цього шоу!"...Ось давайте уявимо: Полякової немає, Данилко міркує, Дзідзьо посміхається...Розумієте, я там всіх, йолки-палки, заводжу! Тому, всі на своїх місцях", - пояснила співачка.
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Вона підкреслила, що у кожного детектива на шоу є своя роль. На її думку, її завдання полягає в тому, щоб «влаштовувати феєрверк».
"Шоу вдалося і завдяки цим детективам в тому числі", - впевнена співачка.
Нагадаємо, Полякова на шоу "Маска" зухвало проїхалася по Гросу, співачка вирішила не мовчати: "Просто в шоці...".
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