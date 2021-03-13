Украинская певица откровенно высказалась о своем скандальном образе на шоу «Маска» а также рассказала о том, какие роли играют ее коллеги

С самого начала выхода шоу «Маска» многие украинцы критиковали поведение Поляковой, которая стала одним из звездных детективов программы. Людям не нравилось, что певица ведет себя слишком громко и эмоционально, а также позволяет себе резкие высказывания в адрес других знаменитостей.

Артистка прокомментировала эти претензии в интервью «Слава+», отрывок из которого она опубликовала в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Полякова призналась, что читает комментарии людей в соцсетях и знает, как они относятся к ее образу.

«Люди, конечно, пишут: «Что вы там балаган устроили?». Ребята, это шоу! Наша задача – развлекать. Вот кто-то пишет: «Уберите Полякову из этого шоу!»...Вот давайте представим: Поляковой нет, Данилко рассуждает, Дзидзьо улыбается…Понимаете, я там всех, елки-палки, завожу! Поэтому, все на своих местах», - пояснила певица.

Она подчеркнула, что у каждого детектива на шоу есть своя роль. По ее мнению, ее задача заключается в том, чтобы «устраивать фейерверк».

«Шоу удалось и благодаря этим детективам в том числе», - уверена певица.

Напомним, Полякова на шоу "Маска" дерзко проехалась по Гросу, певица решила не молчать: "Просто в шоке...".

Как сообщала Politeka, уязвленная Полякова бросила новый вызов Тине Кароль, скандал получил продолжение: "Ты определись...".

Также Politeka писала, что Оля Полякова "доигралась" с экспериментами, изменения ошарашили певицу: "Я как будто умерла".