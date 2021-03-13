Прийомна дочка популярного українського продюсера Потапа показала себе в дитинстві, а також поділилася архівним фото з гуртом "Время и стекло"

23-річна Наташа Горова активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно радуючи передплатників новими знімками. Як пише Politeka.net, цього разу дівчина вирішила поділитися позитивними спогадами з минулого.

Так, в новому пості Наташа здивувалася тому, як швидко летить час. Дівчина згадала, як 9 років тому вболівала за українську збірну під час «Євро-2012», яке проходило в нашій країні. З цієї нагоди Горова поділилася архівними фотографіями.

На них ще зовсім юна дівчина позує у формі українських футболістів, а також активно розважається серед інших уболівальників.

Серед її фото виявився і рідкісний архівний кадр із зовсім молодими Позитивом і Надею Дорофєєвою. На той момент їх дуету "Время и стекло" було всього два роки, і вони були зовсім не схожі на себе сьогоднішніх.

Наташа також опублікувала своє свіже фото з примірювальної, на якому особливо помітно, як дівчина змінилася за ці роки.

"Олди тут? Як вам така новина, що влітку буде 9 років з проведення #euro2012 в Києві? Гарного вечора;) P. S. Як!!!!!! ТАК!!!!!! Летить!!! Час!!" ,- підписала кадри Горова.

Її передплатники тут же відреагували на пост.

"Так в сенсі...Мені здавалося що пісня Євро звучала тільки ось пару тижнів тому по радіо", "Ну бліііін бути такого не може", - пишуть люди.

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