"Красиво ти увійшла в моє грішне життя"

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва влаштувала відвертий "концерт" у ванній під пісню Валерія Меладзе

На хвилі популярності шоу "Ліпсінк баттл" артистка вирішила взяти участь в челленджі і опублікувала відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Астаф'єва вирішила "виконати" знаменитий хіт Валерія Меладзе "Красиво". Для цього співачка вибрала вельми незвичайний майданчик-власну ванну. Вона піднялася прямо в неї і використовувала душовий шланг як імпровізований мікрофон.

Наряд зірки також виявився вельми специфічним: на Даші не було нічого крім білого халатика. Варто відзначити, що це нітрохи не обмежувало співачку в рухах: вона щосили нахилялася і задирала ніжки, відкриваючи свій наряд і тим самим дражнячи глядачів. Такий образ так і розбурхує уяву.

"Красиво ти увійшла в моє грішне життя",-старанно співає співачка на відео, після чого в якийсь момент випадково падає у ванну.

Втім, виступ Астаф'євої все одно вийшов дуже чуттєвим і емоційним.

Раніше ми писали, що Даша знялася в кліпі Насті Каменських, а пізніше показала фото, на якому позує з самою співачкою, а також Анею Андрійчук, Танею Парфільєвою і Лесею Нікітюк.

На знімку спекотні подружки сидять поруч, витягнувши перед собою довгі стрункі ніжки.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підловила Дашу Астаф'єву в той самий момент: "Бюстгальтер не...".

Як повідомляла Politeka, ефектна Астаф'єва дала волю своїй внутрішній хижачці в леопардовій білизні: "Совісті нуль".

Також Politeka писала, що смілива Астаф'єва випадково показала бюст у кліпі Каменських: "Даша хороша!".