Популярна українська співачка Даша Астаф'єва влаштувала відвертий "концерт" у ванній під пісню Валерія Меладзе
На хвилі популярності шоу "Ліпсінк баттл" артистка вирішила взяти участь в челленджі і опублікувала відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Астаф'єва вирішила "виконати" знаменитий хіт Валерія Меладзе "Красиво". Для цього співачка вибрала вельми незвичайний майданчик-власну ванну. Вона піднялася прямо в неї і використовувала душовий шланг як імпровізований мікрофон.
Наряд зірки також виявився вельми специфічним: на Даші не було нічого крім білого халатика. Варто відзначити, що це нітрохи не обмежувало співачку в рухах: вона щосили нахилялася і задирала ніжки, відкриваючи свій наряд і тим самим дражнячи глядачів. Такий образ так і розбурхує уяву.
"Красиво ти увійшла в моє грішне життя",-старанно співає співачка на відео, після чого в якийсь момент випадково падає у ванну.
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Втім, виступ Астаф'євої все одно вийшов дуже чуттєвим і емоційним.
Раніше ми писали, що Даша знялася в кліпі Насті Каменських, а пізніше показала фото, на якому позує з самою співачкою, а також Анею Андрійчук, Танею Парфільєвою і Лесею Нікітюк.
На знімку спекотні подружки сидять поруч, витягнувши перед собою довгі стрункі ніжки.
Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підловила Дашу Астаф'єву в той самий момент: "Бюстгальтер не...".
Як повідомляла Politeka, ефектна Астаф'єва дала волю своїй внутрішній хижачці в леопардовій білизні: "Совісті нуль".
Також Politeka писала, що смілива Астаф'єва випадково показала бюст у кліпі Каменських: "Даша хороша!".