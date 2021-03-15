Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес продовжує брати участь у пікантних фотосесіях

Дженніфер Лопес не боїться бути в центрі уваги, адже є популярною виконавицею вже багато років і не має наміру приховувати свої таланти. Так як Лопес багато працює над собою, увага під час фотосесій, найчастіше приділяється саме її тілу.

Зокрема, як можна помітити на фото, представленому на фан-акаунті в Instagram, Дженніфер любить розставляти акценти на бюсті або округлих стегнах. Заради ідеальної шкіри і підкачаного тіла вона займається з двома знаменитими тренерами, ходить на йогу і Спортивні танці, а також постійно зволожує шкіру спеціальними засобами.

Схоже, Дженніфер знайшла свій особистий еліксир краси і молодості, адже в 51, як можна помітити, виглядає вона чудово і нічого не ховає навіть в чорному купальнику з досить сміливими вирізами з боків і бюсті. З мінімумом деталей 51-річної Дженніфер вдається перевершити навіть молодих красунь.

Також фатальна фотосесія в червоній сукні з сумною співачкою підійшла в тему обговорення користувачів Instagram. На знімку знаменитість позувала лежачи на підлозі на самій сукні і задерши при цьому ноги, притискаючи їх вгору до себе.

"я тебе люблю. ми тебе любимо! @jlo; він так нижче тебе😢 😍; тобі потрібен мексиканець, знову жінка в пошуку чоловіка; прекрасна самотня дама; прекрасний Бог благословить тебе і твою сім'ю; ніякий чоловік не потрібен🔥 😍; залишайся сильною леді; шокований, почувши сумні новини Дженніфер про тебе і А роді. Він пошкодує! Думаю о тебе. Люблю тебе завжди. Будь сильною, Дженніфер ❤❤", - написали фанати.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в чорному мікро-боді покрутила сідницями в ліжку:"приручіть кішечку".

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