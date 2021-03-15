Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес продолжает принимать участие в пикантных фотосессиях

Дженнифер Лопес не боится быть в центре внимания, ведь является популярной исполнительницей уже много лет и не намерена скрывать свои таланты. Так как Лопес много работает над собой, внимание во время фотосессий, чаще всего уделяется именно ее телу.

В частности, как можно заметить на фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, Дженнифер любит расставлять акценты на бюсте или округлых бедрах. Ради идеальной кожи и подкачанного тела она занимается с двумя знаменитыми тренерами, ходит на йогу и спортивные танцы, а также постоянно увлажняет кожу специальными средствами.

Похоже, Дженнифер нашла свой личный эликсир красоты и молодости, ведь в 51, как можно заметить, выглядит она превосходно и ничего не прячет даже в черном купальнике с довольно смелыми вырезами по бокам и бюсте. С минимумом деталей 51-летней Дженнифер удается превзойти даже молодых красоток.

Также роковая фотосессия в красном платье с грустной певицей подошла в тему обсуждения пользователей Инстаграм. На снимке знаменитость позировала лежа на полу на самом платье и задрав при этом ноги, прижимая их вверх к себе.

«я тебя люблю. мы тебя любим! @jlo; Он так ниже тебя 😢😍; Тебе нужен мексиканец, снова женщина в поиске мужа; прекрасная одинокая дама; Прекрасный бог благословит тебя и твою семью; никакой муж не нужен🔥😍; оставайся сильной леди; Шокирован, услышав печальные новости Дженнифер о тебе и А Роде. Он пожалеет! Думаю о тебе. Люблю тебя всегда. Будь сильной, Дженнифер ❤❤», - написали фанаты.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".