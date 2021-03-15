Відома модель Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної артистки Софії Ротару, показала, як релаксує

На фото Соня здалася без одягу і білизни, прикриваючись тільки рушником. Євдокименко, як можна зрозуміти, вирушила в масажний кабінет, де віддалася насолоді від майстрів своєї справи. Красуня знімала себе на телефон, а другою рукою намагалася прикрити бюст білою тканиною. Модель настільки була щаслива, що закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Після масажу почуття", - написала під фото Соня.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Соня викинула кадри в сторіс Instagram, але зазвичай зірку без компліментів не залишають:

"Я не дівчинка, але ще НЕ жінка)"," Ух ти, моя улюблениця. Мешканка Нью-Йорка", " я сказав раніше і повторюю ще раз ... це в моді", "дуже приємно зустріти тебе сьогодні", "як же ти красива", "спасибі за натхнення", "дівчинка, старайся бути схожою на свою знамениту бабусю", "справжня насолода".

Ми писали, що модель Соня Євдокименко порадувала шанувальників милим чорно-білим фото.

Так, цього разу Соня виклала в мережу чарівне чорно-біле фото, на якому позує в дивовижному образі і незвичайній позі. Як видно, красуня з'явилася в закритому чорному светрі, який підкреслив її струнке тіло, але приховав всі принади.

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