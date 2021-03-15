Відомий український гуморист Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", розпустив руки на " Тіну Кароль"

На фото Євген стояв у стильному брючному костюмі, а образ доповнив білими кросівками. Поруч з Кошовим можна побачити Юрія Горбунова, який вирішив загримуватися в українську співачку Тіну Кароль. Телеведучий був у білій сукні з великим розрізом, а знизу можна побачити Латексні штани. Образ Юрій доповнив перукою і макіяжем, щоб показати максимальну схожість. Євген вхопив Горбунова за штучний бюст, додаючи вогника кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Просто бестія", - підписав перший знімок Кошовий.

"Гарячий дует", - написав під аналогічним кадром Євген і залишив тег на Юрія.

Відомо, що Горбунов до цього опублікував у себе кадри того, як ним зайнялися гримери, щоб він став копією "Тіни Кароль". Він це зробив для участі в проекті "Ліпсінгбатл".

Ми писали, що актор студії" Квартал 95 " Євген Кошовий привітав жінок з 8 березня.

"Зі святом, красоточки", - коротко повідомив Євген у підписі до посту.

Але вже на самому відео Кошовий був більш балакучий.

"Дорогі жінки, нехай у вашому серці завжди буде весна. Завжди буде райдужна легкість і ніжність. Я не знаю як це, ви самі собі додумайте. З 8-м Березня, Нехай щастить вам",- звернувся Кошовий українською мовою.

Нагадаємо, неприємності наздогнали Кошового і Ткача з "Квартал 95" прямо перед концертом, з'явилися кадри

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