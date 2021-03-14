Популярна співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала, як тренується навіть на відпочинку

Світлана Лобода-мама двох красунь-дочок, причому другій доньці Тільді через два місяці буде всього три роки. І практично відразу після пологів зірка привела себе в порядок, розвінчуючи міфи про те, що відновлюватися доведеться дуже довго.

Тепер артистка вражає мережу цілими серіями яскравих фото, на яких блищить завжди в досить зухвалих нарядах і не приховує достоїнств. Найчастіше, артистка показує стрункі і тонкі ноги, вражаючи силою волі. Адже тренується Лобода мало не кожен день і не відмовляється від занять навіть на відпочинку.

Як видно, заради того, щоб нормально займатися, в хід навіть пакети, які артистка тримала в руках.

До слова, долучає до спорту Світлана і свою старшу дочку Євангеліну, яка вже може похвалитися ідеальним шпагатом, як у мами. У сторіс Світлана нещодавно продемонструвала, як знову займається на відпочинку, старанно тренуючись на тлі красивого пейзажу за віконом.

Також у себе в Instagram співачка опублікувала кілька загадкових фото, розповівши, що зовсім скоро вийде її новий кліп. На фото Світлана постала в дуже простому, але при цьому ніжному образі. Артистка позувала в чорних шкіряних штанях і білій сорочці.

"Чекаємо! А Буде пісня українською?", "Краща", "чекаємо, останні шедеври радують«," любимо і підтримуємо Вас, і дуже чекаємо прем'єри!", "Яка красива! Дуже чекаємо прем'єру!", "Саме за це вас і любимо, за те, що можете бути різною, робити різні пісні», «Лободуся ваші кліпи завжди для душі», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лобода з" підгулявшим "декольте викликала переполох на" Голос. Діти": "Світлана, з вами все добре?".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Світлана Лобода в латексі забула про пристойності і розсунула нескінченні ноги: "бестія".

Також Politeka писала, що Лобода обмоталася чорним мереживом і пустила фанатів у свою спальню: "це не гігієнічно".