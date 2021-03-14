Популярная певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, показала, как тренируется даже на отдыхе

Светлана Лобода – мама двух красоток-дочерей, причем второй дочери Тильде через два месяца будет всего три года. И практически сразу после родов звезда привела себя в порядок, развенчивая мифы о том, что восстанавливаться придется очень долго.

Теперь артистка поражает сеть целыми сериями ярких фото, на которых блистает всегда в довольно дерзких нарядах и не скрывает достоинств. Чаще всего, артистка показывает стройные и тонкие ноги, поражая силой воли. Ведь тренируется Лобода чуть ли не каждый день и не отказывается от занятий даже на отдыхе.

Как видно, ради того, чтобы нормально заниматься, в ход идут даже пакеты, которые артистка держала в руках.

К слову, приобщает к спорту Светлана и свою старшую дочь Евангелину, которая уже может похвастаться идеальным шпагатом, как у мамы. В сторис Светлана недавно продемонстрировала, как снова занимается на отдыхе, усердно тренируясь на фоне красивого пейзажа за оконом.

Также у себя в Инстаграм певица опубликовала несколько загадочных фото, рассказав, что совсем скоро выйдет ее новый клип. На фото Светлана предстала в очень простом, но при этом нежном образе. Артистка позировала в черных кожаных штанах и белой рубашке.

«Ждем! А будет песня на украинском?», «Лучшая», «Ждём, последние шедевры радуют», «Любим и поддерживаем Вас, и очень ждём премьеры!», «Какая красивая! Очень ждём премьеру!», «Именно за это вас и любим, за то, что можете быть разной, делать разные песни», «Лободуся ваши клипы всегда для души», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лобода с "подгулявшим" декольте вызвала переполох на "Голос. Дети": "Светлана, с вами все хорошо?".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Светлана Лобода в латексе забыла о приличиях и раздвинула бесконечные ноги: "Бестия".

Также Politeka писала, что Лобода обмоталась черным кружевом и пустила фанатов в свою спальню: "Это не гигиенично".