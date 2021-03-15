Відомий "КВНщик", а нині учасник українського проекту "Дизель Шоу" Сергій Писаренко, потрапив у незручний конфуз з годинником прямо під час виступу

Так, артист вийшов на сцену в образі простого мужика дядька Вані. На ньому була картата сорочка, потерта майка сірого кольору і спортивні штани, а ось на його руці красувався новомодний аксесуар – смартчаси. По всій видимості, російський комік забув їх зняти.

Фотографію конфузу Сергій Писаренко оприлюднив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

"Я простий мужик дядько Сергій. Їжджу на жигулях. Не користуюся комп'ютером........ Ех годинник забув зняти. Посипався образ!",- написав він.

Винахідливі фанати вже підказали йому рішення, вони зробили це з гумором.

"Годинник знайшов... біля дорогого шинку, повз якого часто ходиш в пивнушку поруч. У шинок-то ходити дорогувато. 😂 » ,- відповіли вони.

Рані ми повідомляли, що Сергій Писаренко був був помічений в компанії актриси яни Кошкіної, якій приписують роман з Гаріком Харламовим.

На знімку вона лежала в ліжку з Писаренком. На Кошкіній була рожева спокуслива ночнушка з халатиком, яка підкреслила красу її жіночого тіла. А ось Писаренко був одягнений звично для свого образу. На ньому красувалася майка-алкоголічка, сімейні труси і сорочка в клітку.

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