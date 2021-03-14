Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі завжди виглядала стильно в будь-якій фотосесії
Знаменита на весь світ артистка не перестає дивувати мережу Instagram томними образами в простих, але дуже стильних нарядах. Так, нещодавно на фан-сторінці, присвяченій актрисі, з'явився яскравий кадр з Джолі в "главной ролі".
На фото актриса позувала в напівпрозорій чорній кофті з довгим рукавом, під якою можна помітити акуратний ліф. Чорна спідниця-олівець з високим розрізом на стегні виглядала вельми провокативно і зухвало, так як підкреслила стрункі ноги знаменитості кращим з можливих способів.
"By Michel Thompson, 2004», - сказано в підписі з відміткою фотографа актриси.
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Схоже, силуети нарядів актриси відрізняються класичними і лаконічними лініями, жіночними формами і фасонами нарядів. Навіть в чорному класичному вбранні Анджеліна буде виглядати вдало завдяки підтягнутою фігурі і маленьким, але сміливим деталям (декольте, вирізи на спідницях або сукнях, прозорі вставки).
Також на одній з численних фан-сторінок Джолі в Instagram з'явилося архівне фото, на якому жінка постала в досить спокусливому вигляді. Анджеліна сиділа в машині, закинувши одну ногу на іншу. Пікантність ситуації була в тому, що актриса одягла неймовірно коротку сукню. В результаті її ніжки апетитно прикрашали салон автомобіля.
«Це набагато спокусливіше, ніж те, що в наші дні вважається привабливістю. Витончена, природна, жіночна», «вона така бездоганна», «Платиновий стандарт», «я люблю твоє тіло, твої красиві ніжки і красиві солодкі губи», «елегантна з неймовірними ніжками, чудова», "Ангел", - пишуть користувачі.
Нагадаємо, що Джолі в чорному светрі і колготках в сіточку показала стрункі ноги: "як у моделі".
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі з зухвалістю в погляді і без ліфчика блиснула пишними розмірами:"обожнюю це".
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі підкорила своєю ніжністю в" невидимому "вбранні:"Справжня коштовність".