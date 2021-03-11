Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли показала, насколько красива крупным планом
Артистка завоевала большую любовь публики благодаря своим таланту, красоте, а также тем, что занимается благотворительностью, передает Politeka.net. С каждым годом фан-база звезды, кажется, только увеличивается.
Поклонники создают аккаунты, в которых размещают снимки кумира. Так, красотка на фото предстала в нежном образе.
Артистка была в наряде телесного цвета. Она распустила длинные волосы, которые были красиво уложены. Несколько локонов упали на лицо Джоли.
Макияж с акцентом подчеркнул взгляд, казавшийся таким нежным и добрым. Пухлые губы блестели и имели натуральный цвет.
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Звезда улыбалась, а ветер немного игрался с ее волосами.
За 40 минут публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.
«Вау 😱👍🔥 Идеальна 👏», «Симпатичная», «Красавица», «Красивая.. ❤️», «Вау 😱👍🔥 безупречна», «Супер и самая привлекательная женщина, великолепная, потрясающая, ты милая королева, прямо поразила в самое сердце», "Королева", "Милая неженка", "Ты такая красивая", "Я влюбляюсь в тебя, женщина, каждый раз, когда вижу 😍😍😍😍", " Великолепная дама ❤️❤️❤️ "," Такая красивая Энджи"," Отлично 😍 ","Вау","Как всегда, ты для меня настоящая драгоценность "🇲🇽", "Анджелина Джоли - самая красивая актриса, она просто величайшая", "Великолепная", - написали пользователи сети.
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