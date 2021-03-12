Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли предстала в красивом платье на голое тело

Звезда может хорошенько поинтриговать своих поклонников, передает Politeka.net. Актриса уже неоднократно доказывала, что с легкостью играет с фантазиями мужчин.

В этот раз поклонники вспомнили один из смелых образов красотки в черном платье. Джоли предстала в длинном наряде со смелым декольте.

Под одеждой не было белья, ведь это было заметно по отчетливым признакам.

Глубокое декольте было настолько не скромным, что казалось от неловкого движения актрисы грудь выставится наружу. Цепочка добавила акцента глубокому вырезу.

Макияж глаз придавал взгляду некой дерзкости. Энджи улыбалась, выглядела свежо и очень довольной.

Стоит отметить, что в данном наряде артистка появилась в 2010 году, продвигая фильм "Солт".

«Большинство людей, попадая на вершину, боятся, они становятся консервативными в своем выборе, потому что защищают свою позицию. Анджелина только воодушевлялась своим опытом и своим положением, чтобы быть более смелой», - поделился режиссер фильма "Солт", Филипп Нойс.

За шесть часов пост собрал более 300 лайков и много комментариев.

"Красивая женщина", «Обожаю это 😍 не могли бы вы размещать больше постов о том, что другие говорят о ней? Это действительно показывает, какой она человек. Точно не скажу такого о многих других знаменитостях! "," Да, мило, мило 🅰️Ⓜ️😊⭐️🏏🌎🌎🌎 ","У Энджи благородное сердце, она никогда не изменит своего образа жизни", - написали поклонники.

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