Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли снимается в чувственных и стильных фотосессиях

Долгие годы Джоли не меняла свой стиль и была на пике популярности благодаря топовым ролям в кинокартинах, в которых брала участие за последние годы. Сейчас же, после развода с Брэдом Питтом, звезда практически нигде не снимается.

Причем Джоли – одна из немногих звезд, которая не ведет свой Инстаграм, за нее это делают преданные фанаты. В одной из групп появились чувственные фото с актрисой, сделанные во время одной из последних фотосессий Анджелины.

На снимке звезда в свободном черном свитере и колготках в небольшую клетку сидела на стуле и приподняла одну ногу, сделав акцент на стройных формах и чувственности при помози черно-белой обработке. Минимум деталей, отсутствие макияжа и укладки сделали Джоли немного мрачной и серьезной, однако поклонники все равно были рады увиденному, отметив, что ноги звезды "как у модели".

Как можно заметить, с каждым годом фан-база Джоли увеличивается. Поклонники приходят в восторг от горячих образов, вспоминая самые интересные из них. Не так давно в одной из фан-групп также разместили снимок, на котором Джоли позировала в тонком платье.

Наряд был из тонкой полупрозрачной ткани, а также обладал нескромным декольте, из которого просто выпрыгивала грудь. Золотые пайетки на плечах и на бюсте давали дополнительного акцента.

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