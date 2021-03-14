Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли всегда выглядела стильно в любой фотосессии

Знаменитая на весь мир артистка не престаёт удивлять сеть Инстаграм томными образами в простых, но очень стильных нарядах. Так, недавно на фан-странице, посвященной актрисе, появился яркий кадр с Джоли в "главной роли".

На фото актриса позировала в полупрозрачной черной кофте с длинным рукавом, под которой можно заметить аккуратный лиф. Черная юбка-карандаш с высоким разрезом на бедре выглядела весьма провокативно и дерзко, так как подчеркнула стройные ноги знаменитости лучшим из возможных способов, а чулки дополнили модный лук.

«By Michel Thompson, 2004», - сказано в подписи с отметкой фотографа актрисы.

Похоже, силуэты нарядов актрисы отличаются классическими и лаконичными линиями, женственными формами и фасонами нарядов. Даже в черном классическом наряде Анджелина будет выглядеть удачно благодаря подтянутой фигуре и маленьким, но смелым деталям (декольте, вырезы на юбках или платьях, прозрачные вставки).

Также на одной из многочисленных фан-страничек Джоли в Инстаграм появилось архивное фото, на котором женщина предстала в весьма соблазнительном виде. Анджелина сидела в машине, закинув одну ногу на другую. Пикантность ситуации была в том, что актриса надела невероятно короткое платье. В результате ее ножки аппетитно украшали салон автомобиля.

«Это намного соблазнительнее, чем то, что в наши дни считается привлекательностью. Утонченная, естественная, женственная», «Она такая безупречная, горячая опасность», «Платиновый стандарт», «Я люблю твое тело, твои красивые ножки и красивые сладкие губы», «Элегантная с невероятными ножками, великолепная», «Ангел», - пишут пользователи.

Напомним, что Джоли в черном свитере и колготках в сеточку показала стройные ноги: "Как у модели".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли с дерзостью во взгляде и без лифчика сверкнула пышными размерами: "Обожаю это".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли покорила своей нежностью в "невидимом" наряде: "Настоящая драгоценность".