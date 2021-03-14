Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе з ранку

на фото Ніколь позувала в чорному вбранні з декольте, частково закривши його рукою. Дівчина сиділа перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон, а волосся вирішила розпустити. Потуральскі половину обличчя закрила смартфоном, який зайняв більшу частину кадру, так як модель позувала крупним планом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Недільна Ранкова слава", - написала Ніколь.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Де сьогодні в Берліні сонячне світло? Я можу тільки дощ ...", "Чудова" ," і найкрасивіші очі на землі!", "Найкрасивіша жінка на Землі", "Доброго ранку", "Прекрасно", "це чудово", "бездоганна", "Святе Сонце", "Сіяєш у вогні", "карколомна крихітка".

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, несподівано задерла ніжки.

Зірка зробила селфі, направивши камеру телефону на дзеркало.

Ніколь була в чорній сукні, яка обтягнула її вигини. Однак знаменитість, ймовірно, забула про пристойність. Модель задерла ноги в настільки жаркому вбранні, чи не блиснувши найпотаємнішим.

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