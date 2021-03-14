Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе з ранку
на фото Ніколь позувала в чорному вбранні з декольте, частково закривши його рукою. Дівчина сиділа перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон, а волосся вирішила розпустити. Потуральскі половину обличчя закрила смартфоном, який зайняв більшу частину кадру, так як модель позувала крупним планом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Недільна Ранкова слава", - написала Ніколь.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, несподівано задерла ніжки.
Зірка зробила селфі, направивши камеру телефону на дзеркало.
Ніколь була в чорній сукні, яка обтягнула її вигини. Однак знаменитість, ймовірно, забула про пристойність. Модель задерла ноги в настільки жаркому вбранні, чи не блиснувши найпотаємнішим.
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