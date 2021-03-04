Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, сверкнула формами в очередном горячем селфи
Звезда производит фурор жаркими снимками в сети, пишет Politeka.net. В этот раз красотка продемонстрировала формы в одном топе.
Потуральски сделала селфи, сидя возле зеркала. Модель навела камеру, блеснув своим шикарным отражением.
Николь позировала в желтом топике на пуговицах. Казалось, наряд был не по размеру, именно поэтому пышная грудь без белья показалась в длинном разрезе. А пуговицы расстегнулись одна за одной от напряжения, только одна - удерживала топик на месте.
Золотые серьги и цепочки блестели в ушах и на шее, что прибавляло образу дополнительного акцента.
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Модель наклонила голову, покорив красотой губ и блеском пухлых губ.
"Улыбаться изнутри. Дарите ЛЮБОВЬ, потому что мы живем только один раз, а жизнь - это ЛЮБОВЬ", - написала Николь.
За два часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону стройной красотки.
Отметим, Николь Потуральски родилась в Германии, в городе Бергкамен, 2 января 1993 года. Звезда с детства мечтала стать моделью.
В 13 лет будущую знаменитость заметил агент, который смог осуществить мечту красотки.
Звезда вышла замуж за влиятельного бизнесмена Роланда Мэри. После двухлетнего брака девушка родила сына.
Говорят, у пары свободные отношения, именно поэтому красотка закрутила роман с Брэдом Питтом.
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