Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, сверкнула формами в очередном горячем селфи

Звезда производит фурор жаркими снимками в сети, пишет Politeka.net. В этот раз красотка продемонстрировала формы в одном топе.

Потуральски сделала селфи, сидя возле зеркала. Модель навела камеру, блеснув своим шикарным отражением.

Николь позировала в желтом топике на пуговицах. Казалось, наряд был не по размеру, именно поэтому пышная грудь без белья показалась в длинном разрезе. А пуговицы расстегнулись одна за одной от напряжения, только одна - удерживала топик на месте.

Золотые серьги и цепочки блестели в ушах и на шее, что прибавляло образу дополнительного акцента.

Модель наклонила голову, покорив красотой губ и блеском пухлых губ.

"Улыбаться изнутри. Дарите ЛЮБОВЬ, потому что мы живем только один раз, а жизнь - это ЛЮБОВЬ", - написала Николь.

За два часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону стройной красотки.

Отметим, Николь Потуральски родилась в Германии, в городе Бергкамен, 2 января 1993 года. Звезда с детства мечтала стать моделью.

В 13 лет будущую знаменитость заметил агент, который смог осуществить мечту красотки.

Звезда вышла замуж за влиятельного бизнесмена Роланда Мэри. После двухлетнего брака девушка родила сына.

Говорят, у пары свободные отношения, именно поэтому красотка закрутила роман с Брэдом Питтом.

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