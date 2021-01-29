Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя перед выходными
На фото звезда позирует в берцах и мини-платье с вырезом. Николь задрала одну ножку, а руками взялась за нижнюю часть наряда, хвастаясь длинными ножками. Потуральски показалась еще на нескольких фото, где менялись немного позы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Отправляясь в выходные, как ...", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
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"Я люблю", "Привет, красотка", "Сапоги огонь", "Один на самом деле используется для более профессиональных фотографий от вас", "ух ты, что за тело", "Ух ты, выглядишь великолепно", "Девушка-рокер", "ты такая клевая", "11/10. есть вопросы?", "О боже, посмотри на это тело. Тот, кто говорит, что видел лучшее тело, явно врет !!!!", "Эти ботинки созданы для ходьбы ...... выйди и сияй", "Черный - это новая Голубая красавица, Нико-прекрасная".
Мы писали, что немецкая модель Николь Потуральски сделала горячее селфи.
В этот раз красотка навела камеру на большое зеркало, хвастаясь фигурой в обтягивающем белье.
Модель надела крохотный лифчик-топ телесного цвета с глубоким декольте. А также модель была, вероятно, в трусиках светлого цвета.
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