Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала себя и рассказала о мечте

На фото красотка позирует в джинсах, кроссовках и кофте. Николь распахнула последнее, показав, что прячет под нарядом. Потуральски выставила на обозрение плоский животик и бюст, который сжала черным топом. Кадр получился легким и зажигательным, ведь девушка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мечтаю о ванне с пеной", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да, пожалуйста", "Люблю это", "Олала", "Ты огненная мечта", "Великолепное тело, великолепное лицо, великолепный человек", "Всегда привлекательно", "Регулярный уход за кожей ??", " Нико возвысится в 2021 году", "Люблю твою обувь", "Мне нравится твоя прическа", "Вау, миссис Мари", "Это было бы хорошо", "Мечтать, такая красивая Николь, хорошего тебе дня".

Мы писали, что немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с голливудским актером Брэдом Питтом, поразила жарким постельным образом.

Красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое откровенное фото, для которого нарядилась в экстремально короткое белое платье со шнуровкой спереди.

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