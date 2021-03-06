Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала новый образ, рассказав о молодости

На фото Николь показалась в узорчатой кофточке и кожаных штанах. Звезда стояла у стены, вытянув руку, чтобы показать безупречную фигуру. Потуральски перед камерой, показывая не только идеальную талию, но и ножки. А на последнем кадре модель похвасталась черными ботинками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мое оправдание в том, что я молода. Готовы к солнечному дню?", - написала Николь под фотографией.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Люблю", "Так приятно вау", "Я никогда не смогу насытиться этими глазами", "Где ты купила эту рубашку? Это так классно!", "откуда твои сапоги ??", "Красивая", "Молодая, красивая, умная и хорошая мама", "Да, но туфли не лол", "Могу сказать, что ты красивее, чем когда-либо, 4-е фото потрясающее".

Мы писали, что известная модель Николь Потуральски сверкнула формами в очередном горячем селфи.

Потуральски сделала селфи, сидя возле зеркала. Модель навела камеру, блеснув своим шикарным отражением.

Николь позировала в желтом топике на пуговицах. Казалось, наряд был не по размеру, именно поэтому пышная грудь без белья показалась в длинном разрезе.

Напомним, экс-любовница Брэда Питта в мини-юбке завлекла роскошным видом на кровати

А еще Politeka писала, что экс-любовница Брэда Питта раскованно расставила ножки, сидя перед зеркалом

Также Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта пленила дерзким образом в коже, распахнув наряд на улице



