Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала новый образ, рассказав о молодости
На фото Николь показалась в узорчатой кофточке и кожаных штанах. Звезда стояла у стены, вытянув руку, чтобы показать безупречную фигуру. Потуральски перед камерой, показывая не только идеальную талию, но и ножки. А на последнем кадре модель похвасталась черными ботинками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мое оправдание в том, что я молода. Готовы к солнечному дню?", - написала Николь под фотографией.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Прекрасно", "Люблю", "Так приятно вау", "Я никогда не смогу насытиться этими глазами", "Где ты купила эту рубашку? Это так классно!", "откуда твои сапоги ??", "Красивая", "Молодая, красивая, умная и хорошая мама", "Да, но туфли не лол", "Могу сказать, что ты красивее, чем когда-либо, 4-е фото потрясающее".
Мы писали, что известная модель Николь Потуральски сверкнула формами в очередном горячем селфи.
Потуральски сделала селфи, сидя возле зеркала. Модель навела камеру, блеснув своим шикарным отражением.
Николь позировала в желтом топике на пуговицах. Казалось, наряд был не по размеру, именно поэтому пышная грудь без белья показалась в длинном разрезе.
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