Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала свежий образ

На фото Николь позировала в джинсах, кожаной куртке, которую распахнула, полосатом топе. Потуральски дополнила образ стильной сумочкой и кроссовками, а волосы оставила распущенными. В таком виде модель вышла на прогулку по столице Германии - Берлину. Девушка на нескольких фото показала себя со всех сторон, дав возможность насладиться ее безупречной внешностью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Солнечные прогулки - мои любимые", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю тебя, красавица", "Хи, Николь", "Привет очень красивые фото", "Красивая классная девочка", "Откуда твои солнцезащитные очки? Спасибо!", "Скоро весна!", "Мой ангел", "Любите самое лучшее", "Красивая мисс Мари".

Мы писали, что известная модель Николь Потуральски неожиданно задрала ножки.

Николь была в черном платье, которое обтянуло ее изгибы. Однако знаменитость, вероятно, забыла о приличии. Модель задрала ноги в столь жарком наряде, едва ли не сверкнув самым сокровенным.

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