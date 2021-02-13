Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, рассказала о добре

На фото Николь прикрылась только полотенцем. Звезда снимала себя на телефон, показывая свою красоту и румяные щечки. Волосы у Потуральски были собраны назад, а сама звезда смотрела в камеру. Кадр получился очень нежным и даже немного провокационным, ведь молодая красотка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль Николь в социальной сети Инстаграм.

"Будьте добры к себе", - написала Николь под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ангел без крыльев", "Произведение искусства", "Богиня! Вы только посмотрите на это тело. Вау просто вау. Я не могу найти слов", "Самый красивый ангел в мире", "Ты отлично выглядишь", "Желаю, чтобы уже было лето", "Как всегда красиво", "Самая соблазнительная женщина. Желаю всего лучшего тебе".

Мы писали, что известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, неожиданно задрала ножки.

Николь была в черном платье, которое обтянуло ее изгибы. Однако знаменитость, вероятно, забыла о приличии. Модель задрала ноги в столь жарком наряде, едва ли не сверкнув самым сокровенным.

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