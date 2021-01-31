Известная модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, показала себя перед зеркалом
На фото Николь позирует в топике и джинсах на цепочке, вместо ремня. Потуральски хвасталась плоским животиком, снимая себя на телефон. Модель стояла перед зеркалом и показывала себя, оставив волосы распущенными. Кадры получились интересными и увлекательными, ведь звезда выглядит прекрасно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Ага! Ждем и весну", "Естественно очаровательны", "Мне тоже нравится картина", "Глубокая синяя красавица", "Очень красиво!", "Всегда синий?", "Платье милое, но ты мечта. Вы красивы и очаровательны", "Ты мечта !!!", "Сладкая доброта ... вау. Думаю, сейчас где-то в мире весна", "Синий соответствует вашим глазам!", "цвет очень приятный, ты выглядишь оригинально".
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Так, стройная и загорелая Николь продемонстрировала аппетитную фигурку в белом бюстгальтере и такого же цвета трусиках с высокой талией.
Девушка чувствует себя раскованно перед камерой, чем только радует своих фанатов.
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