Модель показала себя в интересной позе

Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с голливудским актером Брэдом Питтом, сделала горячее селфи

Звезда, которая одновременно похожа на актрису Анджелину Джоли и модель Ирину Шейк, любит делать эффектные фото, передает Politeka.net.

В этот раз красотка навела камеру на большое зеркало, хвастаясь фигурой в обтягивающем белье.

Модель надела крохотный лифчик-топ телесного цвета с глубоким декольте. А также модель была, вероятно, в трусиках светлого цвета.

Завершили домашний образ меховые тапочки.

Николь присела возле кровати на пол, направив телефон на зеркало.

Модель немного наклонилась, едва не вывалив бюст. Завершила образ аккуратная цепочка не шее.

Николь распустила длинные волосы и улыбнулась в камеру. Казалось, на ней не было макияжа.

"Ранняя пташка", - написала звезда.

За три часа пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились красотой звезды и написали ей много приятных слов.

"От тебя можно растаять", написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Николь Потуральски 27 лет. Она стала строить карьеру модельном бизнесе под псевдонимом Нико Мэри.

Звезда заключила контракты сразу с тремя международными агентствами — A Management в Берлине, Official Models в Нью-Йорке и NEXT Models в Лос-Анджелесе, она появлялась на обложках немецких Harper’s Bazaar, ELLE и Grazia и других журналов.

Благодаря шикарной внешности красотка пользуется большой популярностью среди известных брендов.

Напомним, как экс-любовница Брэда Питта без белья устроила прием солнечных ванн: "Поцелуй мою малышку"

Также Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта в крошечном белье не оставила места для фантазии

А еще Politeka писала, что экс-любовница Брэда Питта в лифчике и с расстегнутой ширинкой заставила напрячься