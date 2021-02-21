Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала новый образ

На фото Николь позировала в кофточке, которая не прикрывала даже бюст. Под ней можно увидеть узкий полосатый топ, которым модель прижала пышный бюст. Образ Потуральски дополнила стильными джинсами, за которые взялась одной рукой. Второй девушка держала телефон, снимая себя в зеркало и хвастаясь роскошной фигуркой в спальне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку не оставляют без комплиментов:

"Ангел без крыльев", "Богиня! Вы только посмотрите на это тело. Вау просто вау. Я не могу найти слов", "Самый красивый ангел в мире", "Ты отлично выглядишь", "Как всегда красиво", "Самая соблазнительная женщина. Желаю всего лучшего тебе", "Желаю, чтобы уже было лето".

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Красотка нарядилась в серый костюм с рельефными полосками, состоящий из закрытого топа с рукавами и просторных штанов с высокой талией.

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