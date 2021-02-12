Звезда показала все, чем гордится

Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, неожиданно задрала ножки

Красотка всегда удивляет необычным стилем, пишет Politeka.net. В этот раз модель решила не отступать от своих традиций

Звезда сделала селфи, направив камеру телефона на зеркало.

Николь была в черном платье, которое обтянуло ее изгибы. Однако знаменитость, вероятно, забыла о приличии. Модель задрала ноги в столь жарком наряде, едва ли не сверкнув самым сокровенным.

Ровные ножки с нежной кожей - притягивали взгляд.

Модель распустила волосы, которые немного неаккуратно легли на плечи.

На лице Потуральски, вероятно, не было макияжа, лишь черные стрелки были на веках. Она слегка улыбалась, опустив глаза.

В подписи бывшая Брэда Питта поставила всего два смайлика: "🦭🦭".

За два часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону модели, отметив ее образ и стройность.

"Королева сердец", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Николь Потуральски родилась в Германии, в городе Бергкамен, 2 января 1993 года. Звезда с детства мечтала стать моделью, однако также в ее сердце занимало место наука. В подростковом возрасте Николь нравилась морская фауна, и она собиралась стать биологом.

Однако в 13 лет родители повезли дочь в парижский Диснейленд, где она попалась на глаза агенту, и эта встреча заставила ее забыть о науке.

Потуральски стала развиваться в качестве модели и добилась успеха.

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