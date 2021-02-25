Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, сделала очередное соблазнительное селфи

Звезда похвасталась стройной фигурой в коротком черном топе, пишет Politeka.net. К слову, модель часто делает жаркие селфи, покоряя красотой.

В этот раз звезда навела камеру на зеркало, присев на пол.

Николь была в коротком черном топе, который напоминал лифчик. Ткань собралась небольшой гармошкой, держась на тонких бретельках.

Модель также надела голубые джинсы на высокой посадке, которые прекрасно подчеркнули тонкую талию.

Вырезы по бокам с натянутыми цепочками придавали образу особой пикантности.

Потуральски расставила ножки прибавив образу откровенности. Она закинула набок волосы и улыбнулась.

"О, счастливый день. Доброе утро ☀️", - подписала фото модель.

За два часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону знаменитости много приятного.

Ранее мы писали, что Николь Потуральски родилась в Германии, в городе Бергкамен, 2 января 1993 года. Красотка с детства мечтала стать моделью, однако также в ее сердце занимала место наука, ведь она планировала стать биологом.

Только в 13 лет родители повезли дочь в парижский Диснейленд, где она попалась на глаза агенту. С тех пор Потуральски стала развиваться в качестве модели и добилась успеха.

Сейчас лицо красавицы украшает гламурные журналы Marie Claire, Cosmopolitan и Harper's Bazaa.

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