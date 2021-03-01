Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала себя и рассказала о поведении

На фото Николь позировала в мини-пиджаке и юбке. Потуральски сидела на кровати, оставив волосы распущенными. Девушка слегка расставила ножки, а взгляд отвела от камеры, что не сделало снимок менее пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не будь леди. Будьте легендой. Girl Power в воскресенье", - написала Николь под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Ох, Нико", "Вау .. отличное слово", "Могущественный ангел", "Да!!! Легенда - отличное понятие !!! Согласен", "Выглядит потрясающе", "Ты девичья сила! Ты легенда!", "Межгалактическая красота", "Ты как сон", "Нико, ты очень красива ... такая привлекательная", "Ох, Нико, ты выглядишь красиво", "Легенды тоже не могут быть дамами?".

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Николь была в коротком черном топе, который напоминал лифчик. Ткань собралась небольшой гармошкой, держась на тонких бретельках.

Модель также надела голубые джинсы на высокой посадке, которые прекрасно подчеркнули тонкую талию.

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