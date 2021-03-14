Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала показала себя с утра

на фото Николь позировала в черном наряде с декольте, частично закрыв его рукой. Девушка сидела перед зеркалом, снимая себя на телефон, а волосы решила распустить. Потуральски половину лица закрыла смартфоном, который занял большую часть кадра, так как модель позировала крупным планом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Воскресная утренняя слава", - написала Николь.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Где сегодня в Берлине солнечный свет? Я могу только дождь ...", "Восхитительная", "И самые красивые глаза на земле!", "Самая красивая женщина на Земле", "Доброе утро", "Прекрасно", "Это чудесно", "Безупречная", "Святое солнце", "Сияешь в огне", "Сногсшибательная крошка".

Мы писали, что известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, неожиданно задрала ножки.

Звезда сделала селфи, направив камеру телефона на зеркало.

Николь была в черном платье, которое обтянуло ее изгибы. Однако знаменитость, вероятно, забыла о приличии. Модель задрала ноги в столь жарком наряде, едва ли не сверкнув самым сокровенным.

Напомним, экс-любовница Брэда Питта в коже показала молодую красоту со всех сторон

А еще Politeka писала, что экс-любовница Брэда Питта поиграла с фантазиями мужчин, засветив "шарики" без белья

Также Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта в мини-юбке завлекла роскошным видом на кровати



