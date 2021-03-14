Після скандального інтерв'ю, в якому принц Гаррі і Меган Маркл розкрили неприємні подробиці про життя в королівській родині, популярність пари різко впала
Британці стали гірше ставиться до сина принцеси Діани і його дружини після їх відвертої розмови з Опрою Вінфрі, повідомляє Reuters. Опитування показало, що в цілому їх популярність на батьківщині принца впала на 15%. 48% опитаних зізналися, що після інтерв'ю стали ставиться до Гаррі негативно.
Ситуація з Меган виявилася ще більш критичною: тільки троє з десяти опитаних британців ставляться до неї позитивно після її заяв. Також 58% учасників опитування заявили, що сприймають американку негативно.
Ймовірно, люди виявилися незадоволені звинуваченнями, які подружжя висунули проти королівської сім'ї.
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Відзначимо, що під час інтерв'ю Опрі Гаррі і Меган зробили цілий ряд гучних заяв про своє життя з королівською сім'єю. Мабуть, одним з найсерйозніших звинувачень стали слова Маркл про расизм в сім'ї її чоловіка. Зокрема, герцогиня Сассекська припустила, що її син Арчі не отримав титул принца через її походження. Вона також зізналася, що в палаці переживали через його колір шкіри.
Втім, Королівський біограф Кеті Ніколл зазначила, що Арчі не міг стати принцам за правилами, так як його батько – не спадкоємець престолу першого ступеня.
Додамо, що під час інтерв'ю Маркл також зізналася, що в якийсь момент під час життя з королівською сім'єю вона опинилася на межі самогубства, проте їй ніхто не запропонував допомоги.
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