Репер Олексій Потапенко (Потап) показав домашні посиденьки з дружиною Настею Каменських і її мамою

Так, відомий артист і продюсер повернувся в Україну після поїздки в Дубаї, де він провів невелику відпустку в суто чоловічій компанії зі своїм сином-підлітком Андрієм від першого шлюбу з Іриною Горовою.

Кадри він виклав у розділі сторіз Інстаграма, передає Politeka.net

На них можна побачити накритий стіл, млинці з червоною ікрою, чарки з алкоголем, а також співачку Настю Каменських і її маму Лідію Петрівну, яка, як каже сам Потап, спекла частування до приїзду зятя.

"Повернувся до коханої дружини і тещі, яка приготувала млинці. Ура. З Масляною", - каже Потапа за кадром.

Зауважимо, що Настя позувала на камеру в домашньому одязі і без косметики, а її волосся було недбало зібране в пучок. Вона жувала млинці, а потім тягнула чарку зі спиртним, відзначаючи приїзд чоловіка і Масляну.

Раніше ми вже писали, що Потап викладав фото з сином Андрієм поруч з розкішним автомобілем в оточенні густої екзотичної зелені. Перед камерою продюсер позував у світлих спортивних брюках і чорній футболці з яскравим принтом, свій образ він доповнив білими кросами і забавною кепочкою. Син Потапа теж на стилі-він в чорних брюках і яскравій зеленій кофті.

Нагадавши, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

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