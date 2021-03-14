Фанати розмістили відео з концерту Дана Балана, публіка не стримує емоцій при появі співака

Як передає Politeka.net, у фан-пабліку Instagram Дана Балана з'явилося відео концерту знаменитості, кадри сколихнули фанатів, які просто верещать від захвату при появі співака на сцені.

Дан виконує свою пісню "Hold on love", він у вузьких джинсах і футболці. Дівчатка просто не взмозі стримати емоцій, кричать "Красунчик", "Ой, мамочко!", і просто верещать, після того, як Дан виходить на сцену і починає співати.

Відео підписано "Дівчата🥵".

У пабліку часто публікую фото і відео улюбленого виконавця на різних концертах, фотосетах і в звичайному житті, підживлюючи інтерес до Виконавця.

Шанувальники встигли оцінити відео і поставити свої лайки під відео серцеїда і улюбленця, а деякі залишили емодзі та слова захоплення кумиром:

"Пожежа", "👏👏", "🔥🔥🔥", - відгукнулися шанувальники.

Не так давно на іншому фан-акаунті співака порівняли фото маленького Дана з дорослим співаком. На чорно-білому архівному фото маленького Дана майже не впізнати, зараз він виглядає зовсім по-іншому. Знімок був зроблений на пляжі, на ньому майбутній артист сидить на руках у когось дорослого і мило посміхається в об'єктив. На ньому Довга не за розміром смугаста футболка, а на голові густа темна шевелюра. На другому знімку Балан вже дорослий музикант і серцеїд.

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