Відома співачка Наталія Могилевська поділилася кадрами з готельного номера
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала яскраве селфі, на якому похвалилася ідеальним обличчям. Було видно, що Могилевська була з вечірнім макіяжем. Можливо, вона тільки що закінчила концерт. Зірка валялася на ліжку і ніжилася в білих простирадлах. Могилевська зізналася, що обожнює готельні номери з чистою постіллю.
"Білосніжна постільна білизна в номері готелю. Який же кайф на ній повалятися. Поєдную це задоволення зі своїм улюбленим гастрольним костюмом. Ідеальне комбо для відпочинку. За тур полюбила свій червоний костюм, тепер він у мене гастрольний, як вам?",- зазначила артистка.
У коментарях зірці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.
"Гарненька така! Костюм гарний! Вам дуже пасує червоний колір!)", "Красуня", "Костюм вогонь", "Ого шар макіяжу", "Така молоденька!", "Наталя, ви дуже красива", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Наталія Могилевська нарешті повернулася до гастролів після тривалої перерви, пов'язаної з карантином. Зараз артистка дає концерти в містах України.
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