Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала свій плейлист для недільних бранчів

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram 51 річна зірка розмістила відео під трек Saweetie "Pretty Bitch Freestyle".

"Плейлист для недільних бранчів ✨ зайдіть в мій TikTok, щоб подивитися повне відео ✨", - запропонувала знаменитість.

У короткому відео змінюються образи, Джей Ло постає в зухвалому відкритому вбранні і вистрілює з величезних пістолетів, в натовп. Замість куль зі зброї вилітають гроші... Кадри з інших фільмів, з Дженніфер в головній ролі, змінюються кадрами з її кліпів. Також Джей Ло розмістила вирізки з статей і заголовки, які напевно боляче ранять її.

Відео не залишило байдужими фанатів, які відчувають необхідність збільшити підтримку зірці, адже зовсім недавно стало відомо про розставання зірки з Алексом Родрігесом, якому знаменитість присвятила 4 роки життя.

Вони написали безліч компліментів в колонці коментарів:

"Вау", "Яка атмосфера! 😍 🙌 ", "Люблю твоє тіло😍 🙌", "Я хочу це😘 ✨", "Сподіваюся, сьогодні ввечері зустрінемося🧡 💚", "Я люблю тебе❤️🔥", "Джейло, заполонила моє серце", "Королева", "Нескінченна краса, завжди красива і дивовижна", - відгукнулися фанати знаменитості.

Джей Ло та Алекс Родрігес розлучилися після чотирьох років відносин, про це повідомили Іноземні інсайдери. Відомо, що минулого року Лопес і Родрігес планували провести пишну церемонію. На жаль коронавірус завадив їм це зробити. І тепер стало відомо про їх розставання.

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